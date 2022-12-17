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    Молоток, пакет и нож. В Петербурге задержали подозреваемого в жестоком убийстве 87-летней пенсионерки

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    Оперативники уголовного розыска петербургского главка задержали подозреваемого в убийстве 87-летней жительницы Бокситогорска. Ее тело нашли в начале недели в собственной квартире на улице Павлова.

    Как стало известно «Фонтанке» 17 декабря, накануне на проспекте Косыгина был задержан 46-летний земляк погибшей. По версии следствия, именно он в минувший вторник во время ссоры ударил пожилую женщину молотком по голове, после чего надел ей на голову пакет, обмотал его скотчем вокруг шеи и нанес не менее семи ударов ножом в область головы. После этого убийца убрал нож в ящик стола, отыскал ключ от квартиры, вышел и запер дверь.

    Ранее подозреваемый был судим за кражу и неуплату алиментов.

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