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    Боевые действия на Украине

    Путину в объединённом штабе доложили о ходе спецоперации на Украине

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    13 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин в минувшую пятницу весь день работал в объединённом штабе родов войск, задействованных в спецоперации на Украине. Об этом 17 декабря сообщили в пресс-службе Кремля.

    Пресс-служба Кремля

    В публикации сказано, что российский лидер ознакомился с работой штаба, заслушал доклад о ходе СВО, провел совещание и отдельные встречи с командующими.

    Глава государства попросил командующих высказать предложения по поводу ближайших и среднесрочных действий.

    Судя по снимкам, президент встретился в том числе с министром обороны Сергеем Шойгу, начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующим объединенной группировкой войск генералом армии Сергеем Суровикиным.

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    Комментарии 13

    MidNightWoodpecker17 Дек 2022 в 12:06
    Какие у всех там лица радостные. Видимо все по плану идёт. Особенно в Запорожье.
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