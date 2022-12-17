Путину в объединённом штабе доложили о ходе спецоперации на Украине

Президент РФ Владимир Путин в минувшую пятницу весь день работал в объединённом штабе родов войск, задействованных в спецоперации на Украине. Об этом 17 декабря сообщили в пресс-службе Кремля.
Пресс-служба Кремля
В публикации сказано, что российский лидер ознакомился с работой штаба, заслушал доклад о ходе СВО, провел совещание и отдельные встречи с командующими.
Глава государства попросил командующих высказать предложения по поводу ближайших и среднесрочных действий.
Судя по снимкам, президент встретился в том числе с министром обороны Сергеем Шойгу, начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующим объединенной группировкой войск генералом армии Сергеем Суровикиным.