Дом с мансардой и сараи полыхали в Парголово. Горели 300 «квадратов»

Серьезный пожар тушили в поселке Парголово в ночь на субботу. На борьбу с огнем ушло около двух часов, сообщили 17 декабря в ГУ МЧС по Петербургу.



Сигнал о возгорании на Хабаровской, 13, поступил в 05:42. Горели одноэтажный частный дом с мансардой и сараи на площади 300 кв. метров. В 05:59 пожару был присвоен дополнительный номер 1 БИС.

