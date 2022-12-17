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    Дом с мансардой и сараи полыхали в Парголово. Горели 300 «квадратов»

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    3 комментария

    Серьезный пожар тушили в поселке Парголово в ночь на субботу. На борьбу с огнем ушло около двух часов, сообщили 17 декабря в ГУ МЧС по Петербургу.

    Сигнал о возгорании на Хабаровской, 13, поступил в 05:42. Горели одноэтажный частный дом с мансардой и сараи на площади 300 кв. метров. В 05:59 пожару был присвоен дополнительный номер 1 БИС.

    В 07:19 возгорание было локализовано, а уже к 08:03 пожар полностью ликвидировали.

    «Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС 8 единиц техники и 32 человека личного состава», — добавили в ведомстве.

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    Комментарии 3

    MAGDANOZA17 Дек 2022 в 11:17
    На фото ул. Первое Мая, д.1. В тексте и на картинках разные пожары?
    +1−0
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