Дом с мансардой и сараи полыхали в Парголово. Горели 300 «квадратов»

Серьезный пожар тушили в поселке Парголово в ночь на субботу. На борьбу с огнем ушло около двух часов, сообщили 17 декабря в ГУ МЧС по Петербургу.
Сигнал о возгорании на Хабаровской, 13, поступил в 05:42. Горели одноэтажный частный дом с мансардой и сараи на площади 300 кв. метров. В 05:59 пожару был присвоен дополнительный номер 1 БИС.
В 07:19 возгорание было локализовано, а уже к 08:03 пожар полностью ликвидировали.
«Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС 8 единиц техники и 32 человека личного состава», — добавили в ведомстве.