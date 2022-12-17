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    В России вводят социальное страхование для работников по договорам. Что это значит объясняет Минтруд

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    С 1 января 2023 года в России вводится социальное страхование для сотрудников, которые работают по гражданско-правовым договорам. Таких работников, в частности, тоже включат в систему ОМС. Минтруд опубликовал карточки с ответами на самые популярные вопросы.

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