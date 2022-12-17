С 1 января 2023 года в России вводится социальное страхование для сотрудников, которые работают по гражданско-правовым договорам. Таких работников, в частности, тоже включат в систему ОМС. Минтруд опубликовал карточки с ответами на самые популярные вопросы.
В России вводят социальное страхование для работников по договорам. Что это значит объясняет Минтруд
С 1 января 2023 года в России вводится социальное страхование для сотрудников, которые работают по гражданско-правовым договорам. Таких работников, в частности, тоже включат в систему ОМС. Минтруд опубликовал карточки с ответами на самые популярные вопросы.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.