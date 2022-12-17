«На беду, квоты закончились, а откладывать операцию нельзя». 15-летнему петербуржцу срочно нужна помощь

В течение 15 лет Денис борется с хроническим остеомиелитом. Длительное лечение не помогает — врачи заговорили об ампутации ноги. Чтобы избежать этого, нужна срочная операция. Квот, как обычно, к концу года, нет. Распределения следующих ждать нет времени. Надежда у Дениса только на бабушку и неравнодушных людей.

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«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Денис Васильев, 15 лет.

Хронический остеомиелит, трофическая язва.



Спасёт операция. Не хватает 338 104 руб.

«Когда внуку был месяц, у него обнаружили косолапость и врождённый вывих тазобедренных суставов. Сначала выравнивали стопы, затем через четыре года сделали операцию на левом тазобедренном суставе. Она прошла хорошо, но из-за серьёзных осложнений на почки пришлось отказаться от следующего этапа хирургического лечения — на правом суставе.



Денис из-за скованности движений мог ходить только вперевалку и на короткие расстояния. В семь лет на левой стопе у него появилось пятно, похожее на мозоль. Затем стопа покраснела, образовалась незаживающая язва. На протяжении восьми лет мы пытались её лечить — сначала дома, затем в больнице. А в 2016 году Денису диагностировали остеомиелит.

У него снова и снова поднималась температура, нога воспалялась, стала разрушаться кость, образовалась гнойная полость. Хирурги стали говорить об ампутации, но я не могла решиться на это. К сожалению, сейчас состояние Дениса резко ухудшилось: рана увеличивается, есть риск заражения крови. Срочно нужна операция.



Но, на беду, квоты в больнице, где лечат Дениса, закончились, а откладывать операцию нельзя. Самой мне не осилить оплату. Я одна воспитываю внуков — Дениса и его сестру. Живём на пенсии. Прошу, помогите!» Татьяна Васильева, Санкт-Петербург.

Андрей Кольцов, заведующий первым детским ортопедическим отделением Федерального научного центра реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта (Санкт-Петербург):

«У Дениса трофическая язва подошвы левой стопы, хронический остеомиелит. Учитывая риски развития сепсиса и преобразования доброкачественных клеток в злокачественные, ребёнку необходим курс консервативного лечения и реконструктивно-пластическая операция — ампутация левой стопы в ближайшее время».



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