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    Двор петербургского ЖК едва не превратился в каток из-за неисправного гидранта

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    Фото затопленного участка двора у дома 13к1 по аллее Евгения Шварца (ЖК «Новая Охта») опубликовал пользователь паблика «Девяткино online» вечером 16 декабря. На снимке — машины в грязно-коричневой воде. С учетом минусовой температуры, стихийный водоем имел все шансы стать катком. Но коммунальные службы устранили проблему.

    В ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» «Фонтанке» рассказали, что на месте в результате обследования 15 декабря было выявлено технологическое нарушение на пожарном гидранте. К 20.30 гидрант починили, а вода полностью сошла в канализацию.

    «В выходные дни силами управляющей жилищной организации будет организована уборка снежных масс», — добавили в пресс-службе предприятия.

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