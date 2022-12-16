Под Петербургом из-за ДТП на «Сортавале» выросла многокилометровая пробка

Авария на участке трассы «Сортавала» во Всеволожском районе Ленобласти стала причиной серьезного затора вечером 16 декабря. Автомобилисты переходят на «черепашью» скорость, практически на выезде из Петербурга.
Издание 47news со ссылкой на ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщает, что информация о ДТП на 4-м километре автодороги поступила около половины восьмого вечера. Машины столкнулись неподалеку от Мистолово. Пострадавших нет. Однако из-за ДТП образовались пробки в сторону Ленобласти.
Согласно онлайн-сервису «Яндекс.Карты», затор растянулся на 4 километра.