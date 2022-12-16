Добби не свободен. В Челябинской области нашли волшебные носки, «телепортирующие» в СИЗО

«Волшебные» черные носки нашла полиция в Челябинской области. В предметы гардероба были спрятаны полторы тысячи свертков с синтетическим наркотиком. Общая масса превысила 3 килограмма. Об этом 16 декабря сообщает МВД Медиа.



Тайники с порошком были спрятаны около одного из садоводств вблизи города Кыштым. Под подозрением оказались дамы 34 и 35 лет, которые через Интернет получали задания по незаконному сбыту наркотиков на территории нескольких городов области.

В отношении женщин возбуждены дела по статье о покушении на сбыт. Обеим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.