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    Добби не свободен. В Челябинской области нашли волшебные носки, «телепортирующие» в СИЗО

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    1 комментарий

    «Волшебные» черные носки нашла полиция в Челябинской области. В предметы гардероба были спрятаны полторы тысячи свертков с синтетическим наркотиком. Общая масса превысила 3 килограмма. Об этом 16 декабря сообщает МВД Медиа.

    Тайники с порошком были спрятаны около одного из садоводств вблизи города Кыштым. Под подозрением оказались дамы 34 и 35 лет, которые через Интернет получали задания по незаконному сбыту наркотиков на территории нескольких городов области.

    В отношении женщин возбуждены дела по статье о покушении на сбыт. Обеим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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    Комментарии 1

    triton197716 Дек 2022 в 19:06
    Портянки с "хитринкой"))
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