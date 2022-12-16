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    Бастрыкин: В Петербурге выросло число преступлений, которые совершают иностранцы

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    11 комментариев

    На фоне увеличения прибывающих в Россию иностранцев фиксируется рост совершаемых ими преступлений — особенно в Петербурге, Москве и Московской области. Об этом заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин на заседании комиссии Совбеза РФ по вопросам миграционной политики, передает 16 декабря пресс-служба ведомства.


    Бастрыкин предложил главам этих регионов обратить внимание на проблему, проанализировать ситуацию для принятия мер.

    Также в публикации говорится, что рост такой преступности требует принять меры по совершенствованию миграционной политики.

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    Комментарии 11

    Семён Воля16 Дек 2022 в 19:55
    Ох, уж эти иностранцы.... из Кыргызстон, Точикистон, Туркменистон....
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