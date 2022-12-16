Бастрыкин: В Петербурге выросло число преступлений, которые совершают иностранцы

На фоне увеличения прибывающих в Россию иностранцев фиксируется рост совершаемых ими преступлений — особенно в Петербурге, Москве и Московской области. Об этом заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин на заседании комиссии Совбеза РФ по вопросам миграционной политики, передает 16 декабря пресс-служба ведомства.





Бастрыкин предложил главам этих регионов обратить внимание на проблему, проанализировать ситуацию для принятия мер.

Также в публикации говорится, что рост такой преступности требует принять меры по совершенствованию миграционной политики.