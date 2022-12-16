Встретились как-то две реформы. На Кантемировской улице не разошлись лазурный автобус и мусоровоз

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
В Выборгском районе Петербурга днем 16 декабря столкнулись лазурный автобус и мусоровоз. Трехполосная дорога оказалась слишком узкой для двух тяжеловесов.
ДТП произошло во втором часу дня на Кантемировской улице, сообщила в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Евгения. Мусоровоз, ехавший в среднем ряду, притер автобус, который следовал по полосе для общественного транспорта.
В компании-перевозчике «Вест-Сервис» «Фонтанке» рассказали, что мусоровоз зацепил зеркалом автобус №185, который двигался по выделенной полосе. От удара зеркало у грузовика отвалилось. Люди в ДТП не пострадали.