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    Встретились как-то две реформы. На Кантемировской улице не разошлись лазурный автобус и мусоровоз

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    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    В Выборгском районе Петербурга днем 16 декабря столкнулись лазурный автобус и мусоровоз. Трехполосная дорога оказалась слишком узкой для двух тяжеловесов.

    ДТП произошло во втором часу дня на Кантемировской улице, сообщила в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Евгения. Мусоровоз, ехавший в среднем ряду, притер автобус, который следовал по полосе для общественного транспорта.

    В компании-перевозчике «Вест-Сервис» «Фонтанке» рассказали, что мусоровоз зацепил зеркалом автобус №185, который двигался по выделенной полосе. От удара зеркало у грузовика отвалилось. Люди в ДТП не пострадали.

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