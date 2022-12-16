Центр Петербурга покраснел от пробок, КАД встала в 11-километровом заторе: на дорогах — 8 баллов

Загруженность дорог в Петербурге к половине шестого часа вечера 16 декабря достигла 8 баллов. На КАД собралась самая длинная вечерняя пробка недели.
По данным «Яндекс.Пробок», на внутреннем кольце КАД собрался затор от Шафировского проспекта до реки Оккервиль. В 16:57 его длина насчитывала 10,8 километра. Пользователи сервиса сообщают о ДТП на участке между Колтушским шоссе и Кудрово. Также в плотном заторе стоит внешнее кольцо на юге города от Пулковского шоссе до вантового моста.
Пока что большая часть пробок сконцентрирована в центре города: Невский проспект, Садовая улица, Фонтанка, Обводный, набережные Невы и крупные улицы Петроградской стороны и Васильевского острова. Аналитики прогнозируют, что пробки останутся на этом уровне в ближайший час.