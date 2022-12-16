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    В Мурино тело электромонтера нашли в шахте лифта 20-этажки

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    1 комментарий

    На крыше лифта в 20-этажке обнаружили тело 35-летнего мужчины на улице Шувалова в Мурино. У него оторвало ногу во время падения, на теле зафиксированы рваные раны. Об этом 16 декабря сообщили 47news со ссылкой на правоохранительные органы.


    По данным издания, мужчина, предположительно, работал со щитком на предпоследнем этаже и сорвался вниз. Он приехал ночью на сигнал о поломке подъемника и вскоре пропал со связи с диспетчером. По предварительной информации, мужчина был нетрезв.

    Обстоятельства произошедшего выясняет отдел СК Ленобласти.

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    Комментарии 1

    funtanka16 Дек 2022 в 17:44
    Тело в шахте, ногу в подъезде. Всё традиционно в расчленинграде.
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