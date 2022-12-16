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    Это пожертвование. Папа римский вернёт Греции фрагменты Парфенона, которые веками хранились в Ватикане

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    1 комментарий

    Папа римский Франциск решил отправить обратно в Грецию три фрагмента скульптур Парфенона, которые музеи Ватикана хранили веками. Об этом 16 декабря сообщает AP News.

    В Ватикане этот жест назвали пожертвованием папы Иерониму II, православному архиепископу Афинскому и всея Эллады. Это знак «искреннего желания следовать экуменическому пути истины».

    В заявлении уточняется, что это было не просто двустороннее решение о возвращении фрагментов в Грецию, но скорее «религиозно вдохновлённое дарение». Возможно, такой акцент был необходим, чтобы не создавать прецедент, способный оказать влияние на другие ценности, хранящиеся в музеях Ватикана.

    Скульптуры представляют собой остатки фриза, который обрамлял стены храма. Многое было утрачено в XVII веке. И около половины оставшихся работ были вывезены в начале XIX века дипломатом лордом Элгиным. Коллекция мраморных скульптур Парфенона была приобретена у него Британским музеем в 1816 году.

    Парфенон был построен в период между 447–432 гг. до н.э. и считается венцом классической архитектуры. Сейчас он находится в полуразрушенном состоянии.

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    Комментарии 1

    Кот Ученый (не клон)16 Дек 2022 в 16:52
    Украли у греков их культурную ценность, а теперь "пожертвовали" тем у кого украли!
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