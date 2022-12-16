Бриллианты — государству. Петербурженка лишилась непростых украшений, вернувшись из Цюриха

Московский райсуд огласил приговор петербурженке, которая прилетела в Пулково с украшениями на 1,5 миллиона рублей. Она получила условный срок, но драгоценностей пришлось лишиться.
В конце прошлого года фигурантка прибыла в Петербург из Цюриха, сообщает 16 декабря объединенная пресс-служба городских судов. У нее нашли незадекларированные товары — золотое колье с бриллиантами, золотую подвеску с бриллиантами и изумрудами и часы с корпусом из золота — и опять же с бриллиантами. Часть лежала в ручной клади, а колье женщина несла на самой себе.
«[Фигурантка] совершила незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров — драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы», — отмечают в суде.
Отрицать проступок горожанка не стала. Ни в чем непорядочном она ранее замечена не была и получила 3 года условно с испытательным сроком 1,5 года. Драгоценности же суд конфисковал и обратил в доход государства.