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    Бриллианты — государству. Петербурженка лишилась непростых украшений, вернувшись из Цюриха

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    4 комментария

    Московский райсуд огласил приговор петербурженке, которая прилетела в Пулково с украшениями на 1,5 миллиона рублей. Она получила условный срок, но драгоценностей пришлось лишиться.

    В конце прошлого года фигурантка прибыла в Петербург из Цюриха, сообщает 16 декабря объединенная пресс-служба городских судов. У нее нашли незадекларированные товары — золотое колье с бриллиантами, золотую подвеску с бриллиантами и изумрудами и часы с корпусом из золота — и опять же с бриллиантами. Часть лежала в ручной клади, а колье женщина несла на самой себе.

    «[Фигурантка] совершила незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров — драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы», — отмечают в суде.

    Отрицать проступок горожанка не стала. Ни в чем непорядочном она ранее замечена не была и получила 3 года условно с испытательным сроком 1,5 года. Драгоценности же суд конфисковал и обратил в доход государства.

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    Комментарии 4

    XVozut16 Дек 2022 в 16:33
    Забыли все классику. Надо было: «Поскользнулась, упала, очнулась - гипс!».
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