Организаторам теракта в метро Петербурга оставили в силе наказание

Верховный суд РФ признал законным приговор по делу о теракте в петербургском метро, который унес несколько жизней в 2017 году. Об этом 16 декабря сообщили в пресс-службе ВС.

Защита просила отменить приговор и отправить дело на новое рассмотрение, гособвинитель настаивал на его обоснованности. Суд отклонил жалобы — наказание осталось прежним. 11 уроженцев Средней Азии получили от 18 лет и 11 месяцев до 27 лет и 10 месяцев лишения свободы за пособничество террористу-смертнику и организацию теракта, а один фигурант — пожизненное.