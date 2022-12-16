    Сейчас

    -6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -6˚C

    Пасмурно, снег

    Ощущается как -9

    2 м/с, ю-з

    761мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd64.3eur68.45

    Организаторам теракта в метро Петербурга оставили в силе наказание

    1031
    1 комментарий

    Верховный суд РФ признал законным приговор по делу о теракте в петербургском метро, который унес несколько жизней в 2017 году. Об этом 16 декабря сообщили в пресс-службе ВС.

    Защита просила отменить приговор и отправить дело на новое рассмотрение, гособвинитель настаивал на его обоснованности. Суд отклонил жалобы — наказание осталось прежним. 11 уроженцев Средней Азии получили от 18 лет и 11 месяцев до 27 лет и 10 месяцев лишения свободы за пособничество террористу-смертнику и организацию теракта, а один фигурант — пожизненное.

    Взрыв на перегоне «Сенная площадь» — «Технологический институт» 3 апреля 2017 года унес жизни шестнадцати пассажиров, в том числе предполагаемого смертника — Акбаржона Джалилова. Всего пострадали 103 человека. Еще одно устройство, замаскированное под огнетушитель, было оставлено на станции «Площадь Восстания», оно не сработало.

    Основной фигурант Аброр Азимов приговорен к пожизненному сроку лишения свободы, Акрам Азимов и Мухамадюсуп Эрматов получили по 27 лет 10 месяцев лишения свободы, Ибрагим Эрматов — 26 лет 10 месяцев, для Шохисты Каримовой назначено наказание в виде 19 лет 11 месяцев колонии общего режима. Содик Ортиков приговорен к 21 году 11 месяцам колонии, Махамадюсуф Мирзаалимов, Дилмурад Муидинов и Азамжон Махмудов получили по 19 лет 11 месяцев, Сейфулла Хакимов и Бахрам Эргашев — по 18 лет 11 месяцев лишения свободы.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    alexadmin16 Дек 2022 в 15:16
    Интересно, как поживает бородатый мужик, которого сперва все посчитали террористом?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close