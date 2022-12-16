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    В ЦАР совершено покушение на главу «Русского дома». Он в тяжёлом состоянии

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    2 комментария

    В городе Банги (столица Центрально-Африканской Республики) совершено покушение на главу российской гуманитарной миссии — руководителя «Русского дома» Дмитрия Сытого. О происшествии 16 декабря сообщили в Содружестве офицеров за международную безопасность.

    Уточняется, что Сытый получил посылку, содержащую взрывчатое вещество, которое сдетонировало у него в руках. Состояние пострадавшего — тяжёлое, врачи борются за его жизнь, говорится в сообщении.

    Информацию о покушении на главу «Русского дома» радио Sputnik подтвердил пресс-атташе посольства РФ в ЦАР Владислав Ильин. По его словам, ЧП произошло утром в пятницу. Сейчас Дмитрий Сытый находится в госпитале.

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    Комментарии 2

    Спикуль16 Дек 2022 в 14:56
    Кувалдой покушались? Не удивлюсь...
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