В ЦАР совершено покушение на главу «Русского дома». Он в тяжёлом состоянии

В городе Банги (столица Центрально-Африканской Республики) совершено покушение на главу российской гуманитарной миссии — руководителя «Русского дома» Дмитрия Сытого. О происшествии 16 декабря сообщили в Содружестве офицеров за международную безопасность.
Уточняется, что Сытый получил посылку, содержащую взрывчатое вещество, которое сдетонировало у него в руках. Состояние пострадавшего — тяжёлое, врачи борются за его жизнь, говорится в сообщении.
Информацию о покушении на главу «Русского дома» радио Sputnik подтвердил пресс-атташе посольства РФ в ЦАР Владислав Ильин. По его словам, ЧП произошло утром в пятницу. Сейчас Дмитрий Сытый находится в госпитале.