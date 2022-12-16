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    ФИФА обнародовала доход от ЧМ-2022. Получилось больше, чем в России

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    Чемпионат мира по футболу в Катаре принес Международной федерации футбола (ФИФА) 10,5 млрд долларов. Это на 1 млрд больше дохода, чем на ЧМ-2018 года в России, пишет ТАСС со ссылкой на главу ФИФА Джанни Инфантино.

    ЧМ-2022 в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. 17 декабря Марокко и Хорватия сыграют за бронзовые медали, а 18 декабря Аргентина и Франция сразятся в главном матче за золото. Обе игры стартуют в 18:00 по московскому времени.

    В октябре 2021 года посол Катара в РФ шейх Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани заявил, что Катар уже потратил на подготовку к мундиалю 200 млрд долларов. Для сравнения: России ЧМ-2018 обошелся в 11,6 млрд, а рекорд до этого принадлежал Бразилии, которая потратила на ЧМ-2014 15 млрд.

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