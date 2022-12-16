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    Стали известны дата и формат большого Госсовета с участием Путина

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    8 комментариев

    Заседание Госсовета под председательством президента РФ Владимира Путина состоится 22 декабря и пройдёт в очном режиме. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Это будет в четверг, 22 декабря, будет вопрос о реализации молодёжной политики в современных условиях», — цитирует Пескова «Интерфакс».

    Напомним, ранее в Кремле анонсировали большой Госсовет с участием Путина «на следующей неделе». При этом точные сроки его проведения не назывались.

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    Комментарии 8

    М77716 Дек 2022 в 15:08
    сам будет или видео покажет?
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