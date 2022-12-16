Стали известны дата и формат большого Госсовета с участием Путина

Заседание Госсовета под председательством президента РФ Владимира Путина состоится 22 декабря и пройдёт в очном режиме. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



«Это будет в четверг, 22 декабря, будет вопрос о реализации молодёжной политики в современных условиях», — цитирует Пескова «Интерфакс».



Напомним, ранее в Кремле анонсировали большой Госсовет с участием Путина «на следующей неделе». При этом точные сроки его проведения не назывались.

