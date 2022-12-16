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    Винзавод в Инкермане может перестать работать в начале года из-за аренды оборудования

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    4 комментария

    Работа Инкерманского завода марочных вин в Севастополе может прекратиться в случае, если частное предприятие не приватизирует имущество. Сейчас оно арендует его у города. Об этом сообщает новостной портал ForPost, который ссылается на представителя предприятия.

    По словам источника, в РФ всегда существовал запрет на производство алкоголя с использованием арендованного оборудования. Когда Крым и Севастополь стали частью страны, для предприятий соответствующей отрасли сделали так называемую «крымскую льготу» и ввели переходный период.

    «Нам разрешили сначала в течение трёх, а потом пяти лет использовать арендованное оборудование», — сказала представитель Инкерманского завода марочных вин.

    Большая часть винзаводов полуострова уже выкупила арендованное оборудование, но не предприятие в Инкермане.

    Представитель завода добавила, что сейчас у предприятия есть надежда на очередные изменения в законе. В ином случае с первого января оно остановится.

    «Мы не сможем работать на арендованном оборудовании», — объяснила она.

    ООО «Инкерманский завод марочных вин» сейчас арендует у Севастополя целостный имущественный комплекс на улице Малиновского, 20. За счёт этого региональный бюджет ежегодно получает миллионные отчисления. Размер «арендной платы» предприятия составляет почти 50 млн рублей в год.

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    Комментарии 4

    triton197716 Дек 2022 в 14:08
    Из классических крымских довольно неплохое "Бастардо"
    +1−2
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