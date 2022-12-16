Винзавод в Инкермане может перестать работать в начале года из-за аренды оборудования

Работа Инкерманского завода марочных вин в Севастополе может прекратиться в случае, если частное предприятие не приватизирует имущество. Сейчас оно арендует его у города. Об этом сообщает новостной портал ForPost, который ссылается на представителя предприятия.

По словам источника, в РФ всегда существовал запрет на производство алкоголя с использованием арендованного оборудования. Когда Крым и Севастополь стали частью страны, для предприятий соответствующей отрасли сделали так называемую «крымскую льготу» и ввели переходный период.



«Нам разрешили сначала в течение трёх, а потом пяти лет использовать арендованное оборудование», — сказала представитель Инкерманского завода марочных вин.

Большая часть винзаводов полуострова уже выкупила арендованное оборудование, но не предприятие в Инкермане.

