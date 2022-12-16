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    Женщину-водителя, сбившую пенсионерку во дворе в Пушкине, ограничили в передвижениях

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    В Пушкинском районе Петербурга вынесли приговор автомобилистке, которая прошлой осенью сбила пешехода во дворе. Ей придется заплатить компенсацию и почти год не выезжать за пределы города и области.

    ДТП произошло вечером 22 октября 2021 года в Пушкине, сообщает 16 декабря пресс-служба прокуратуры Петербурга. Подсудимая ехала на Opel Astra по двору дома 48/33 по бульвару Алексея Толстого и сбила 67-летнюю женщину. Потерпевшая получила тяжелые травмы.

    Суд признал автомобилистку виновной в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 264 УК РФ) и приговорил ее к 10 месяцам ограничения свободы с лишением водительских прав на 1 год. В течение срока женщина не должна менять место жительства, выезжать за пределы Петербурга и Ленобласти и уходить из дома ночью, а также обязана раз в месяц являться в специализированный надзорный орган. Помимо этого, она должна будет выплатить потерпевшей 250 тысяч рублей моральной компенсации.

    Приговор в законную силу еще не вступил.

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