Первый древний медведь, найденный в мерзлоте целиком, получил «день рождения». Он жил задолго до нашей эры

Учёные исследуют бурого медведя, найденного в 2020 году в Якутии, на острове Большой Ляховский Новосибирского архипелага. Удалось установить его геологический возраст —
Это первая сохранившаяся туша ископаемого медведя, прежде находили только кости и черепа. Её обнаружили в мерзлоте оленеводы в сентябре 2020 года. Теперь тушу изучают сотрудники Северо-Восточного федерального университета совместно с другими российскими исследователями.
Проведены генетические, томографические и морфологические исследования, радиоуглеродное датирование. Анализ генома показал схожесть митохондриальной ДНК древнего медведя и тех бурых медведей, которые сейчас живут на Чукотке и в Якутии. В феврале планируется вскрыть тушу, чтобы взять образцы на микробиологические, вирусологические, гистологические и другие исследования.