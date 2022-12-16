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    Наука

    Первый древний медведь, найденный в мерзлоте целиком, получил «день рождения». Он жил задолго до нашей эры

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    1 комментарий

    Учёные исследуют бурого медведя, найденного в 2020 году в Якутии, на острове Большой Ляховский Новосибирского архипелага. Удалось установить его геологический возраст — 3 460 лет, он жил в среднем голоцене. Об этом 16 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на Северо-Восточный федеральный университет.

    Это первая сохранившаяся туша ископаемого медведя, прежде находили только кости и черепа. Её обнаружили в мерзлоте оленеводы в сентябре 2020 года. Теперь тушу изучают сотрудники Северо-Восточного федерального университета совместно с другими российскими исследователями.

    Проведены генетические, томографические и морфологические исследования, радиоуглеродное датирование. Анализ генома показал схожесть митохондриальной ДНК древнего медведя и тех бурых медведей, которые сейчас живут на Чукотке и в Якутии. В феврале планируется вскрыть тушу, чтобы взять образцы на микробиологические, вирусологические, гистологические и другие исследования.

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    Комментарии 1

    triton197716 Дек 2022 в 13:21
    Ну их принято и называть именами собственными, как например "мамонтенка Диму"))
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