Первый древний медведь, найденный в мерзлоте целиком, получил «день рождения». Он жил задолго до нашей эры

Учёные исследуют бурого медведя, найденного в 2020 году в Якутии, на острове Большой Ляховский Новосибирского архипелага. Удалось установить его геологический возраст — 3 460 лет , он жил в среднем голоцене. Об этом 16 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на Северо-Восточный федеральный университет.



Это первая сохранившаяся туша ископаемого медведя, прежде находили только кости и черепа. Её обнаружили в мерзлоте оленеводы в сентябре 2020 года. Теперь тушу изучают сотрудники Северо-Восточного федерального университета совместно с другими российскими исследователями.

