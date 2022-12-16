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    Кино

    Исполнитель роли «ведьмака» Генри Кавилл сыграет в экранизации сериала Warhammer 40,000

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    3 комментария

    Стало известно, в каком следующем проекте сыграет главную роль актер Генри Кавилл, последние годы блиставший ролью Геральта из Ривии в сериале «Ведьмак». После того, как было объявлено, что актер не будет играть эту роль далее и к роли Супермена тоже не вернется, выяснилось, что Кавилл сыграет главную роль в экранизации варгейма Warhammer 40,000. Об этом 15 декабря рассказал The Hollywood Reporter.

    Научно-фантастический проект запустит Amazon. В настоящее время ведутся на финальной стадии переговоры о приобретении прав. Шоураннеров или сценаристов за работой пока не закреплено.

    Интересно, что Генри Кавилл — сам фанат игры Warhammer и в свободное время рисует фигурки.

    Почти год назад актер намекнул, что ему предстоит секретный проект по видеоигре.

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    Комментарии 3

    26606325516 Дек 2022 в 13:14
    "Экранизация сериала"? Может быть экранизация настольной игры?
    "Рисует фигурки"? Может быть раскрашивает миниатюры?
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