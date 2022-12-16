Исполнитель роли «ведьмака» Генри Кавилл сыграет в экранизации сериала Warhammer 40,000

Стало известно, в каком следующем проекте сыграет главную роль актер Генри Кавилл, последние годы блиставший ролью Геральта из Ривии в сериале «Ведьмак». После того, как было объявлено, что актер не будет играть эту роль далее и к роли Супермена тоже не вернется, выяснилось, что Кавилл сыграет главную роль в экранизации варгейма Warhammer 40,000. Об этом 15 декабря рассказал The Hollywood Reporter.



Научно-фантастический проект запустит Amazon. В настоящее время ведутся на финальной стадии переговоры о приобретении прав. Шоураннеров или сценаристов за работой пока не закреплено.

