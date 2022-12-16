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    Мать погибшего под Воронежем рядового отсудила у Минобороны 1,5 млн рублей

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    Прикубанский районный суд в Краснодаре частично удовлетворил иск матери рядового Степана Цымбала, который покончил с собой под Воронежем. Об этом 16 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на региональную пресс-службу судов.

    С Минобороны РФ в пользу женщины взыскали 1,5 млн рублей. В своем иске она требовала 5 млн.

    «Фонтанка» рассказывала об этой истории. По данным следствия, в феврале 2019 года на полигоне «Погоново» начальник вещевой службы мотострелковой бригады Дмитрий Прохоров приехал на полигон ставить баню для личного состава и недосчитался в своем автомобиле двух ящиков водки. Он избил своего подчиненного Цымбала и приказал ему найти пропажу и тех, кто забрал спиртное. В тот же день рядового нашли мертвым, он покончил с собой. Было возбуждено дело о доведении до самоубийства и превышении полномочий.

    Воронежский гарнизонный военный суд в феврале 2022 года приговорил Прохорова к условному сроку на четыре года по делу о превышении полномочий. Однако в апреле суд изменил приговор и назначил фигуранту реальное наказание — шесть лет колонии. Также он был лишен звания капитана запаса.

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    Комментарии 9

    Отец Родной16 Дек 2022 в 13:09
    Выгодное дельце! Четыре раза родил, квартирку в Воронеже вымутить можно.
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