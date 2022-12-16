Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге выросла на 66 % за неделю. В больнице Боткина открыли еще одно детское отделение

В структуре заболеваемости ОРВИ растет доля гриппа, причем чаще всего выявляется штамм А (H1N1) («свиной грипп»), но циркулируют и грипп В, и грипп А (H3N2). По данным Роспотребнадзора, за прошлую неделю — с 5 по 11 декабря, в сравнении с предыдущей, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в целом вырос на 66,4 % .



На долю детей приходится 55 % заболевших. Сегодня, 16 декабря, для их приема открывается еще одно отделение в Городской инфекционной больнице им. Боткина на 48 коек.

