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    Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге выросла на 66 % за неделю. В больнице Боткина открыли еще одно детское отделение

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    В структуре заболеваемости ОРВИ растет доля гриппа, причем чаще всего выявляется штамм А (H1N1) («свиной грипп»), но циркулируют и грипп В, и грипп А (H3N2). По данным Роспотребнадзора, за прошлую неделю — с 5 по 11 декабря, в сравнении с предыдущей, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в целом вырос на 66,4 %.

    На долю детей приходится 55 % заболевших. Сегодня, 16 декабря, для их приема открывается еще одно отделение в Городской инфекционной больнице им. Боткина на 48 коек.

    Как сообщает управление Роспотребнадзора по Петербургу, по результатам вирусологического мониторинга среди респираторных вирусов негриппозной этиологии самой высокой остается доля РС-вирусов, риновирусов, метапневмовирусов, сезонных коронавирусов: «Доля вирусов гриппа в пейзаже возбудителей продолжает увеличиваться, основной процент находок приходится на штамм А (H1N1)/09, также выделяются вирусы гриппа В и А (H3N2)».

    Заболеваемость детей традиционно регистрируется больше, чем взрослых, — часто взрослые с легким течение болезни не обращаются к врачу. Как сообщает комитет по здравоохранению, госпитализация детей за последнюю неделю выросла вдвое — в стационарной помощи ежедневно нуждаются 200–220 человек.

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