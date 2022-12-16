Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге выросла на 66 % за неделю. В больнице Боткина открыли еще одно детское отделение

В структуре заболеваемости ОРВИ растет доля гриппа, причем чаще всего выявляется штамм А (H1N1) («свиной грипп»), но циркулируют и грипп В, и грипп А (H3N2). По данным Роспотребнадзора, за прошлую неделю — с 5 по 11 декабря, в сравнении с предыдущей, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в целом вырос на
На долю детей приходится
Как сообщает управление Роспотребнадзора по Петербургу, по результатам вирусологического мониторинга среди респираторных вирусов негриппозной этиологии самой высокой остается доля РС-вирусов, риновирусов, метапневмовирусов, сезонных коронавирусов: «Доля вирусов гриппа в пейзаже возбудителей продолжает увеличиваться, основной процент находок приходится на штамм А (H1N1)/09, также выделяются вирусы гриппа В и А (H3N2)».
Заболеваемость детей традиционно регистрируется больше, чем взрослых, — часто взрослые с легким течение болезни не обращаются к врачу. Как сообщает комитет по здравоохранению, госпитализация детей за последнюю неделю выросла вдвое — в стационарной помощи ежедневно нуждаются 200–220 человек.