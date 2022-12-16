Автобус с нефтяниками врезался в лесовоз и загорелся в Томской области. Пострадали 16 человек

Второе серьезное ДТП с вахтовиками произошло в России 16 декабря. В Томской области в аварию попал автобус с нефтяниками. В этот раз обошлось без жертв, но есть пострадавшие.
Ночью на 115-м километре трассы Медведево — Пионерный автобус ПАЗ, перевозивший работников нефтедобывающего предприятия, въехал в лесовоз, который стоял на обочине, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области. От удара автобус загорелся. Водитель и пассажиры, по предварительным данным, успели эвакуироваться.
По информации ГУ МЧС региона, в момент ДТП в автобусе находились 18 человек, ехавшие на вахту. В результате аварии 16 из них получили травмы: десятерых госпитализировали, шестерых осмотрели и отпустили на амбулаторное лечение. Еще двое от обращения к медикам отказались. Погибших не было.
Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств ДТП.
В Хабаровском крае ранним утром тоже попал в аварию автобус с вахтовиками. Водитель, перевозивший работников компании по добыче меди и золота, не справился с управлением, и автобус съехал в кювет и опрокинулся. В результате 8 человек погибли и 22 пострадали.