Автобус с нефтяниками врезался в лесовоз и загорелся в Томской области. Пострадали 16 человек

Второе серьезное ДТП с вахтовиками произошло в России 16 декабря. В Томской области в аварию попал автобус с нефтяниками. В этот раз обошлось без жертв, но есть пострадавшие.

Ночью на 115-м километре трассы Медведево — Пионерный автобус ПАЗ, перевозивший работников нефтедобывающего предприятия, въехал в лесовоз, который стоял на обочине, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области. От удара автобус загорелся. Водитель и пассажиры, по предварительным данным, успели эвакуироваться.