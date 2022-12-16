Четырёхлетнему Егору нужна помощь в борьбе с лейкозом

Егор два года борется с лейкозом. Он прошёл курсы химиотерапии, перенёс ТКМ и реакцию «трансплантат против хозяина» и вышел в ремиссию. Но болезнь вернулась с ещё большими осложнениями: сейчас организм Егора не воспринимает обычную пищу, ему необходимо лечебное питание. Но получить его бесплатно по месту жительства нет возможности.
Егор Костырев, 4 года.
Острый миелобластный лейкоз.
Требуется специальное лечебное питание и тазобедренная повязка. Не хватает
Два года назад у Егора диагностировали острый лейкоз. Лечение незамедлительно начали в Орле, где живёт семья мальчика, а продолжили в клинике
Но после ТКМ у Егора произошла реакция «трансплантат против хозяина». Тогда малыша спасли: благодаря неравнодушным людям, удалось приобрести дорогостоящий препарат, который помог справиться с осложнениями. Мальчик вышел в ремиссию.
И вот очередной удар — рецидив. В настоящее время Егор вновь проходит курс химиотерапии. Из-за непростого продолжительного лечения и возникших осложнений мальчик почти ничего не ест. Спасает только специальное лечебное питание: оно восполняет недостающие микроэлементы. В день Егору нужно выпивать примерно три маленькие бутылочки со смесью, иначе организму тяжело справляться с агрессивной терапией. Согласно назначению врача, он должен принимать питательный напиток несколько ближайших месяцев.
Кроме того, из-за прогрессирующего заболевания кости Егора стали хрупкими и не выдерживают нагрузки — недавно у малыша произошёл перелом. В связи с этим медики рекомендуют специальную тазобедренную повязку, которая будет фиксировать повреждённые кости и поможет уменьшить боль.
«На фоне перенесённой реакции «трансплантат против хозяина» организм мальчика не воспринимает обычную еду. Егору нужно специализированное лечебное питание. Оно позволяет получить минимальный суточный набор необходимых витаминов и микроэлементов. Также у пациента произошёл перелом бедренной кости со смещением. Для создания покоя поврежденной части тела необходима тазобедренная повязка из низкотемпературного пластика. Она поможет уменьшить болевой синдром», — говорит лечащий врач Любовь Цветкова.
Но всё это стоит денег. Особенно дорогое лечебное питание. Сейчас Егору необходим его запас — 80 бутылочек смеси, ведь скоро мальчик отправится домой.
«Егору рекомендована помощь по месту жительства, где нет возможности получить бесплатно специальное лечебное питание и повязку. Требуется помощь благотворителей», — сказала врач.
Семья Егора обратилась в петербургский благотворительный фонд «свет.дети», который оказывает помощь детям с онкологическими заболеваниями. Фонд открыл сбор средств. На данный момент собрана лишь небольшая часть суммы.
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