Четырёхлетнему Егору нужна помощь в борьбе с лейкозом

Егор два года борется с лейкозом. Он прошёл курсы химиотерапии, перенёс ТКМ и реакцию «трансплантат против хозяина» и вышел в ремиссию . Н о болезнь вернулась с ещё большими осложнениями: сейчас организм Егора не воспринимает обычную пищу, ему необходимо лечебное питание. Но получить его бесплатно по месту жительства нет возможности.

Два года назад у Егора диагностировали острый лейкоз. Лечение незамедлительно начали в Орле, где живёт семья мальчика, а продолжили в клинике им. Р. М. Горбачёвой в Санкт-Петербурге. Здесь ему провели трансплантацию костного мозга. Донором стала мама.

Но после ТКМ у Егора произошла реакция «трансплантат против хозяина». Тогда малыша спасли: благодаря неравнодушным людям, удалось приобрести дорогостоящий препарат, который помог справиться с осложнениями. Мальчик вышел в ремиссию.

И вот очередной удар — рецидив. В настоящее время Егор вновь проходит курс химиотерапии. Из-за непростого продолжительного лечения и возникших осложнений мальчик почти ничего не ест. Спасает только специальное лечебное питание: оно восполняет недостающие микроэлементы. В день Егору нужно выпивать примерно три маленькие бутылочки со смесью, иначе организму тяжело справляться с агрессивной терапией. Согласно назначению врача, он должен принимать питательный напиток несколько ближайших месяцев.



Кроме того, из-за прогрессирующего заболевания кости Егора стали хрупкими и не выдерживают нагрузки — недавно у малыша произошёл перелом. В связи с этим медики рекомендуют специальную тазобедренную повязку, которая будет фиксировать повреждённые кости и поможет уменьшить боль.

