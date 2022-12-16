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    Судебные приставы на Васильевском оставили людей без душа

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    13 комментариев

    Судебные приставы Василеостровского района Петербурга обязали жильцов коммунальной квартиры демонтировать душевую кабину на кухне и проконтролировали этот процесс. Историю рассказывает 16 декабря пресс-служба ГУФССП России по Петербургу.

    Три семьи из одной коммуналки на 5-й линии В.О. установили на кухне душевую кабину. Местная администрация сочла это незаконным и подала в суд. Районный судья встал на сторону чиновников и постановил: самовольно установленную на кухне душевую кабину — демонтировать. Исполнительные листы поступили в районное отделение ФССП, и приставы взялись за дело.

    «Судебный пристав уведомил должников о необходимости демонтировать душевую кабину и предупредил о штрафных санкциях, которые могут быть применены в случае уклонения от исполнения решения суда. После того как исполнительский сбор был вынесен, соседи поторопились исполнить решение суда», — говорится в сообщении.

    В итоге исполнительное производство завершилось фактическим исполнением, рапортуют в управлении. Пристав через некоторое время пришёл в коммуналку и удостоверился, что душ убрали, и «кухня приведена в соответствующее состояние».

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    dervish16 Дек 2022 в 13:11
    Скорее, не исполнительский сбор - своего рода штраф - был вынесен, а постановление судебного пристава-исполнителя. Поставить кабину на место в течение часа, полагаю, не составит труда. А следующий раз пристава на порог не пускать. Как говорил классик, строгость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения.
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