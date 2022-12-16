Судебные приставы на Васильевском оставили людей без душа

Судебные приставы Василеостровского района Петербурга обязали жильцов коммунальной квартиры демонтировать душевую кабину на кухне и проконтролировали этот процесс. Историю рассказывает 16 декабря пресс-служба ГУФССП России по Петербургу.
Три семьи из одной коммуналки на 5-й линии В.О. установили на кухне душевую кабину. Местная администрация сочла это незаконным и подала в суд. Районный судья встал на сторону чиновников и постановил: самовольно установленную на кухне душевую кабину — демонтировать. Исполнительные листы поступили в районное отделение ФССП, и приставы взялись за дело.
«Судебный пристав уведомил должников о необходимости демонтировать душевую кабину и предупредил о штрафных санкциях, которые могут быть применены в случае уклонения от исполнения решения суда. После того как исполнительский сбор был вынесен, соседи поторопились исполнить решение суда», — говорится в сообщении.
В итоге исполнительное производство завершилось фактическим исполнением, рапортуют в управлении. Пристав через некоторое время пришёл в коммуналку и удостоверился, что душ убрали, и «кухня приведена в соответствующее состояние».