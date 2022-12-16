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    В Бурятии разбился вертолет Ми-8

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    11 комментариев

    В Улан-Удэ потерпел крушение вертолет Ми-8. Эту информацию 16 декабря подтвердил глава Бурятии Алексей Цыденов.

    По его словам, вертолет загорелся при посадке в аэропорту «Байкал». Пассажиров на борту не было — только экипаж из трех человек.

    «Судьба экипажа окончательно не известна, но высокая вероятность, что люди погибли», — пишет Цыденов. РИА Новости со ссылкой на экстренные службы пишет, что все трое погибли. Сейчас вертолет тушат силами аэропорта и МЧС.

    В соцсетях появились видео, предположительно, последствий аварии и пожара. «Интерфакс» уточняет, что Ми-8 был частным.

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    Комментарии 11

    Кот Ученый (не клон)16 Дек 2022 в 12:26
    Ну хоть какая то радостная новость за сегодня для рос либерды и шароварников!
    +1−4
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