В Бурятии разбился вертолет Ми-8

В Улан-Удэ потерпел крушение вертолет Ми-8. Эту информацию 16 декабря подтвердил глава Бурятии Алексей Цыденов.



По его словам, вертолет загорелся при посадке в аэропорту «Байкал». Пассажиров на борту не было — только экипаж из трех человек.



«Судьба экипажа окончательно не известна, но высокая вероятность, что люди погибли», — пишет Цыденов. РИА Новости со ссылкой на экстренные службы пишет, что все трое погибли. Сейчас вертолет тушат силами аэропорта и МЧС.



В соцсетях появились видео, предположительно, последствий аварии и пожара. «Интерфакс» уточняет, что Ми-8 был частным.