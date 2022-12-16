В отеле Берлина разбился один из самых больших в мире аквариумов. Воду вынесло на улицу

Шестиэтажный аквариум, размещённый в холле отеля Radisson Blu в Берлине, разбился вдребезги утром 16 декабря. Вся вода с 1,5 тыс. плававших в ней рыб растеклась и устремилась на улицу. Об этом сообщает Bild.



Волна разбила двери и окна, обломки вынесло наружу. Цветочные горшки, которые стояли перед строением, унесло на другую сторону дороги.

