В отеле Берлина разбился один из самых больших в мире аквариумов. Воду вынесло на улицу

Шестиэтажный аквариум, размещённый в холле отеля Radisson Blu в Берлине, разбился вдребезги утром 16 декабря. Вся вода с 1,5 тыс. плававших в ней рыб растеклась и устремилась на улицу. Об этом сообщает Bild.
Волна разбила двери и окна, обломки вынесло наружу. Цветочные горшки, которые стояли перед строением, унесло на другую сторону дороги.
По данным полиции, из-за осколков стекла пострадали два человека. На месте происшествия работают пожарные и сто сотрудников скорой помощи.
Высота аквариума — 16 метров, а диаметр — 11,5 метра. По информации Bild, это самый большой отдельно стоящий аквариум в мире. Там обитало 1,5 тысячи рыб более чем 100 различных видов. За 19 евро посетители могли прокатиться «сквозь» него на лифте.
Причиной случившегося, по данным издания, является усталость материала.
Отель располагается вблизи Берлинского кафедрального собора и знаменитой Берлинской телебашни.