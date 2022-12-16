«Ъ»: Немецкий Henkel будет работать в России как самостоятельная компания Lab Industries

Немецкий концерн Henkel, который выпускает косметику и бытовую химию под брендами Schwafzkopf, Syoss, Fa и Persil, будет работать на рынке России как самостоятельная компания Lab Industries. Как сообщает «Коммерсантъ» 16 декабря, это случится в следующем году.



Издание ссылается на письмо гендиректора представительства Henkel в РФ Сергея Быковских поставщикам. В нём говорится, что Lab Industries начнёт вести свою деятельность в РФ с 1 января. Согласно базе Роспатента, производитель подал заявку на регистрацию товарного знака «Л.А.Б. Индастриз» в октябре этого года.

