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    «Ъ»: Немецкий Henkel будет работать в России как самостоятельная компания Lab Industries

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    19 комментариев

    Немецкий концерн Henkel, который выпускает косметику и бытовую химию под брендами Schwafzkopf, Syoss, Fa и Persil, будет работать на рынке России как самостоятельная компания Lab Industries. Как сообщает «Коммерсантъ» 16 декабря, это случится в следующем году.

    Издание ссылается на письмо гендиректора представительства Henkel в РФ Сергея Быковских поставщикам. В нём говорится, что Lab Industries начнёт вести свою деятельность в РФ с 1 января. Согласно базе Роспатента, производитель подал заявку на регистрацию товарного знака «Л.А.Б. Индастриз» в октябре этого года.

    В письме Быковских уточняет, что в апреле 2022 года Henkel объявил об уходе с российского рынка, что подразумевает передачу прав собственности. Необходимое условие для этого — независимость локальной компании от глобальных бизнес-процессов Henkel.

    Напомним, в финансовом отчёте за первые шесть месяцев текущего года немецкий концерн сообщал, что планирует продажу бизнеса в России и Белоруссии. В документе говорилось, что уход с рынков обойдётся в 184 млн евро.

    Штаб-квартира Henkel находится в Дюссельдорфе, в РФ компания работает с 1990 года. Выпускает продукцию под брендами Persil, Bref, Vernel, «Пемолюкс», «Пемос», «Ласка», «Дени», клей «Момент» на 11 российских заводах в Подмосковье, Перми, Саратовской, Ленинградской, Ульяновской областях и Ставропольском крае.

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    Комментарии 19

    Leo6416 Дек 2022 в 13:14
    "Немецкий Henkel будет работать в России как самостоятельная компания Lab Industries"

    Ага. Вместо немецкого Henkelя в России будет работать компания Lab Industries. И вместо продукции немецкого Henkelя в России будет выпускаться продукция Lab Industries. Просто и со вкусом. Только, интересно, при чём здесь Henkel? ))
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