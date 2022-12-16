«Ъ»: Немецкий Henkel будет работать в России как самостоятельная компания Lab Industries

Немецкий концерн Henkel, который выпускает косметику и бытовую химию под брендами Schwafzkopf, Syoss, Fa и Persil, будет работать на рынке России как самостоятельная компания Lab Industries. Как сообщает «Коммерсантъ» 16 декабря, это случится в следующем году.
Издание ссылается на письмо гендиректора представительства Henkel в РФ Сергея Быковских поставщикам. В нём говорится, что Lab Industries начнёт вести свою деятельность в РФ с 1 января. Согласно базе Роспатента, производитель подал заявку на регистрацию товарного знака «Л.А.Б. Индастриз» в октябре этого года.
В письме Быковских уточняет, что в апреле 2022 года Henkel объявил об уходе с российского рынка, что подразумевает передачу прав собственности. Необходимое условие для этого — независимость локальной компании от глобальных бизнес-процессов Henkel.
Напомним, в финансовом отчёте за первые шесть месяцев текущего года немецкий концерн сообщал, что планирует продажу бизнеса в России и Белоруссии. В документе говорилось, что уход с рынков обойдётся в 184 млн евро.
Штаб-квартира Henkel находится в Дюссельдорфе, в РФ компания работает с 1990 года. Выпускает продукцию под брендами Persil, Bref, Vernel, «Пемолюкс», «Пемос», «Ласка», «Дени», клей «Момент» на 11 российских заводах в Подмосковье, Перми, Саратовской, Ленинградской, Ульяновской областях и Ставропольском крае.