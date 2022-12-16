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    Директор компьютерной фирмы покончил с собой в загородном доме на севере Петербурга

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    В частный дом садоводства в поселке Парголово вызвали скорую, полицию и СК. В нем нашли тело мужчины.

    Звонок в службу спасения 112 поступил накануне около полудня из «Красной зари», стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 декабря. звонила женщина, которая заявила, что её муж покончил жизнь самоубийством.

    В доме на Малиновой улице нашли тело 38-летнего директора компьютерной фирмы. Рядом с ним нашли травматический пистолет, разрешение на которое он получил только летом этого года.

    По предварительной информации, мужчина, не смотря на бизнес, последний год был не в форме и злоупотреблял алкоголем. В правоохранительных органах не исключают, что нездоровое увлечение могли привести к трагедии.

    Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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