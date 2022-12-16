    Сейчас

    -8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -8˚C

    Облачно, небольшой снег

    Ощущается как -11

    2 м/с, ю-з

    759мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd64.3eur68.45

    Каршеринг с сюрпризом. В салоне у молодой жительницы Всеволожска нашли килограмм подозрительного

    1840
    2 комментария

    Жительница Всеволожска неудачно завершила поездку на арендной машине в Московском районе. Сотрудники ДПС, у которых был рейд «Каршеринг», нашли в машине пакет с запрещенным.

    Девушку задержали накануне на Пулковском шоссе, стало известно «Фонтанке» 16 декабря. Она вела «Хендай Солярис», в котором под сиденьем обнаружили психотропное вещество весом почти в килограмм.

    Задержанную доставили в отдел полиции. Пока ей вменяют только употребление наркотиков без рецепта врача, но скоро могут возбудить уголовное дело.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    своих не бросаем16 Дек 2022 в 10:28
    у гаишника придумавшего название операции проблемы с буквой эр?😂
    +0−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close