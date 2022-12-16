Каршеринг с сюрпризом. В салоне у молодой жительницы Всеволожска нашли килограмм подозрительного

Жительница Всеволожска неудачно завершила поездку на арендной машине в Московском районе. Сотрудники ДПС, у которых был рейд «Каршеринг», нашли в машине пакет с запрещенным.



Девушку задержали накануне на Пулковском шоссе, стало известно «Фонтанке» 16 декабря. Она вела «Хендай Солярис», в котором под сиденьем обнаружили психотропное вещество весом почти в килограмм.



Задержанную доставили в отдел полиции. Пока ей вменяют только употребление наркотиков без рецепта врача, но скоро могут возбудить уголовное дело.

