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    Московские еноты спят дружной пушистой кучей, чтобы уютно провести зиму

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    2 комментария

    Еноты в Московском зоопарке погрузились в зимний сон. Перед этим они хорошенько отъелись, а спят вповалку, — чтобы было теплее и уютнее.

    Это состояние — не классическая зимняя спячка, объясняют 16 декабря в пресс-службе зверинца. Еноты просто «включают» режим энергосбережения, но иногда могут выбраться на улицу. «Еноты же забираются в какие-то дупла в каком-то лесу, где почти всегда что-то происходит. Поэтому вполне логично иногда проснуться, осмотреться, съесть мышь или попить снег», — добавляют в зоопарке.

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    «Наши еноты сейчас живут вшестером, — и на их территории расположены два основательных домика, чтобы у группы всегда была возможность разойтись. Однако, согласно наблюдениям, Моисей, Шоня, Аким, Скалли, Груша и Тити предпочитают спать одной дружной пушистой кучей. Енотовидная собака Буба сейчас живет отдельно — ее переселили на личную территорию, чтобы повысить уровень комфортности проживания», — рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

    пресс-служба Московского зоопарка

    Несмотря на запасенный с осени жирок, сейчас еноты выглядят достаточно стройно — их кормят раз в неделю. В рацион входят перепелки, орехи и креветки, причем еду раскладывают по территории — еноты могут не только поесть, но и развлечься, собирая лакомства.

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    Комментарии 2

    VKuser4918336216 Дек 2022 в 12:44
    Какие дружные ребята! Совсем ручные.
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