Московские еноты спят дружной пушистой кучей, чтобы уютно провести зиму

Еноты в Московском зоопарке погрузились в зимний сон. Перед этим они хорошенько отъелись, а спят вповалку, — чтобы было теплее и уютнее.



Это состояние — не классическая зимняя спячка, объясняют 16 декабря в пресс-службе зверинца. Еноты просто «включают» режим энергосбережения, но иногда могут выбраться на улицу. «Еноты же забираются в какие-то дупла в каком-то лесу, где почти всегда что-то происходит. Поэтому вполне логично иногда проснуться, осмотреться, съесть мышь или попить снег», — добавляют в зоопарке.