«Подарок» к Новому году. Школьник во Владивостоке играл с ракетницей и спалил машину

Перед Новым годом житель Владивостока получил неприятный сюрприз: его иномарка полностью сгорела. Оказалось, в деле замешаны подросток и ракетница.
По подозрению в поджоге задержали 14-летнего школьника, сообщает 16 декабря МВД Медиа. Он рассказал, что вечером увидел припаркованную машину с разбитыми окнами и решил запустить ракетницу, чтобы она прошла через салон. План не сработал: фальшфейер не смог вылететь из машины, она вспыхнула и полностью выгорела.
Никто не пострадал, но сумма ущерба составила 300 тысяч рублей – компенсировать это придется родителям подростка. Пока он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, возбуждено дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества путем поджога.