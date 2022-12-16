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    «Подарок» к Новому году. Школьник во Владивостоке играл с ракетницей и спалил машину

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    2 комментария

    Перед Новым годом житель Владивостока получил неприятный сюрприз: его иномарка полностью сгорела. Оказалось, в деле замешаны подросток и ракетница.

    Фото: Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю
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    По подозрению в поджоге задержали 14-летнего школьника, сообщает 16 декабря МВД Медиа. Он рассказал, что вечером увидел припаркованную машину с разбитыми окнами и решил запустить ракетницу, чтобы она прошла через салон. План не сработал: фальшфейер не смог вылететь из машины, она вспыхнула и полностью выгорела.

    Никто не пострадал, но сумма ущерба составила 300 тысяч рублей – компенсировать это придется родителям подростка. Пока он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, возбуждено дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества путем поджога.

    Фото: Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

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    Комментарии 2

    Cashmare16 Дек 2022 в 09:13
    играл с ракетницей. проиграл.
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