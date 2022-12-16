    Сейчас

    -7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -7˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -10

    1 м/с, ю-з

    758мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd64.3eur68.45

    В Турции подорвали полицейский автобус. Есть раненые

    952
    2 комментария

    Полицейские пострадали в результате взрыва на юго-востоке Турции. Об этом 16 декабря пишет CNN Türk со ссылкой на МВД.

    Инцидент произошел этим утром на трассе Диарбакыр — Мардин. Припаркованная машина взорвалась, когда мимо нее проезжал полицейский микроавтобус с отрядом спецназа. Предположительно, в автомобиле было приведено в действие взрывное устройство.

    Пострадали восемь стражей порядка, их доставили в больницу. Губернатор Диарбакыра назвал произошедшее терактом. По его словам, уже задержаны двое подозреваемых в причастности к преступлению.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    Zet16 Дек 2022 в 09:09
    Курды?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close