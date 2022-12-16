В Турции подорвали полицейский автобус. Есть раненые

Полицейские пострадали в результате взрыва на юго-востоке Турции. Об этом 16 декабря пишет CNN Türk со ссылкой на МВД.
Инцидент произошел этим утром на трассе Диарбакыр — Мардин. Припаркованная машина взорвалась, когда мимо нее проезжал полицейский микроавтобус с отрядом спецназа. Предположительно, в автомобиле было приведено в действие взрывное устройство.
Пострадали восемь стражей порядка, их доставили в больницу. Губернатор Диарбакыра назвал произошедшее терактом. По его словам, уже задержаны двое подозреваемых в причастности к преступлению.