В США рассекретили тысячи документов об убийстве президента Кеннеди

Национальные архивы США в соответствии с меморандумом Джо Байдена опубликовали свыше 13 тысяч документов об убийстве президента Джона Кеннеди в 1963 году. Об этом 16 декабря пишет Reuters.



Как пишет издание, ожидается, что обнародованные сведения не будут содержать каких-либо новых громких подробностей о преступлении и не изменят вывод следственной комиссии о том, что главный подозреваемый Ли Харви Освальд действовал в одиночку.



Многие опубликованные документы принадлежали ЦРУ, некоторые из них касались перемещений Освальда и его контактов. К примеру, в одном из документов от декабря 1963 года описывается, как сотрудники ЦРУ в Мехико в октябре, за месяц до убийства президента, «перехватили телефонный звонок» Освальда в советское посольство, где фигурант, «под своим именем и говоря на ломаном русском», сообщил о намерении попасть в Россию через Кубу и просил визу.

