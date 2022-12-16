В США рассекретили тысячи документов об убийстве президента Кеннеди

Национальные архивы США в соответствии с меморандумом Джо Байдена опубликовали свыше 13 тысяч документов об убийстве президента Джона Кеннеди в 1963 году. Об этом 16 декабря пишет Reuters.
Как пишет издание, ожидается, что обнародованные сведения не будут содержать каких-либо новых громких подробностей о преступлении и не изменят вывод следственной комиссии о том, что главный подозреваемый Ли Харви Освальд действовал в одиночку.
Многие опубликованные документы принадлежали ЦРУ, некоторые из них касались перемещений Освальда и его контактов. К примеру, в одном из документов от декабря 1963 года описывается, как сотрудники ЦРУ в Мехико в октябре, за месяц до убийства президента, «перехватили телефонный звонок» Освальда в советское посольство, где фигурант, «под своим именем и говоря на ломаном русском», сообщил о намерении попасть в Россию через Кубу и просил визу.
В ЦРУ заявили, что все архивы, связанные с расследованием убийства Кеннеди, будут полностью опубликованы.
35-й Президент США Джон Кеннеди был застрелен 22 ноября 1963 года, когда ехал в своем кортеже по Далласу. Специально созданная Конгрессом комиссия Уоррена пришла к выводу, что убийцей был бывший морпех Ли Харви Освальд. Он сам был убит 24 ноября 1963 года, когда в него выстрелил из толпы Джек Руби во время перевода из полицейского управления в окружную тюрьму.