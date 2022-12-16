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    Автоэксперты: Машин иностранных марок у российских дилеров осталось на месяц продаж

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    17 комментариев

    По подсчётам Ассоциации российских автомобильных дилеров, к концу этого года на складах российских автодилеров осталось порядка 20–30 тысяч новых машин иностранных брендов. Это в основном дорогие китайские автомобили. Совсем мало корейских, немецких, французских и японских моделей средней ценовой категории (Hyundai, KIA, Renault, Volkswagen, Toyota), пишут 16 декабря «Известия» со ссылкой на свои источники.

    «Склады автоцентров серьезно истощились, осталось совсем немного автомобилей: где-то пять экземпляров тех или иных брендов, где-то десять», — рассказал вице-президент Ассоциации российских автомобильных дилеров (РОАД) Алексей Подщеколдин.

    Прежде, по его словам, автоцентр средней руки продавал ежемесячно около 30 машин. То есть оставшиеся запасы не в состоянии обеспечить даже месячные продажи.

    По оценке главного редактора журнала «За рулём» Максима Кадакова, во всех автосалонах страны осталось 20–30 тысяч автомобилей.

    Внутреннее производство растёт медленно. А параллельный импорт, по мнению экспертов, не может поправить ситуацию, слишком невелики объёмы. По оценке Подщеколдина, он может обеспечить за год только 70 тысяч автомобилей. Машины из дилерских центров Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении поставляют в Россию неохотно: их немного, и дилер теряет возможность обслуживать машину. В итоге дефицит в 2023 году может достичь 1 миллиона, опасаются автоэксперты.

    В течение 2022 года из России ушло 45 автомобильных брендов. На данный момент в стране функционируют всего 14 производителей, из них три отечественных и 11 китайских.

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    Комментарии 16

    Resident_Ev1l16 Дек 2022 в 08:59
    Лошадь да телега, экологично и практично. Еще печку самоходную как в сказке смастерить можно.
    +3−0
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