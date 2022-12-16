Автоэксперты: Машин иностранных марок у российских дилеров осталось на месяц продаж

По подсчётам Ассоциации российских автомобильных дилеров, к концу этого года на складах российских автодилеров осталось порядка 20–30 тысяч новых машин иностранных брендов. Это в основном дорогие китайские автомобили. Совсем мало корейских, немецких, французских и японских моделей средней ценовой категории (Hyundai, KIA, Renault, Volkswagen, Toyota), пишут 16 декабря «Известия» со ссылкой на свои источники.



«Склады автоцентров серьезно истощились, осталось совсем немного автомобилей: где-то пять экземпляров тех или иных брендов, где-то десять», — рассказал вице-президент Ассоциации российских автомобильных дилеров (РОАД) Алексей Подщеколдин.

