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    Сербия может ввести санкции. Вучич назвал условия

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    Пока жизненные интересы Сербии – не под угрозой, санкций в отношении России не будет. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

    «Мы можем выдержать, пока наши жизненные и экзистенциональные интересы не окажутся под угрозой», – заявил Вучич (цитата по РИА Новости).

    Он также отметил, что внешнее давление велико и напомнил, что Белград также, в свое время, не избежал санкций. Они действовали в период с 1990 по 2000 годы.

    Агентство напоминает, что ранее Вучич заявлял, что Сербия не поддержит санкции против России до тех пор, пока над не ней нависнет «дамоклов меч».

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