Сербия может ввести санкции. Вучич назвал условия

Пока жизненные интересы Сербии – не под угрозой, санкций в отношении России не будет. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.



«Мы можем выдержать, пока наши жизненные и экзистенциональные интересы не окажутся под угрозой», – заявил Вучич (цитата по РИА Новости).



Он также отметил, что внешнее давление велико и напомнил, что Белград также, в свое время, не избежал санкций. Они действовали в период с 1990 по 2000 годы.



Агентство напоминает, что ранее Вучич заявлял, что Сербия не поддержит санкции против России до тех пор, пока над не ней нависнет «дамоклов меч».

