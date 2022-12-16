94% россиян готовы помочь деньгами взрослым родственникам

Финансово помогать взрослым членам семьи считает уместным 94% россиян, а 80% считают такую помощь оправданной в непредвиденных обстоятельствах. Как следует из результатов совместного исследования ВТБ и ВЦИОМ, получают финансовую поддержку от родных сейчас 46% россиян.

ВЦИОМ по заказу банка ВТБ опросил 1662 респондента в возрасте от 18 до 65 лет. Из считающих уместным финансово помогать взрослым членам семьи 27% оказывают материальную поддержку родителям (27%), 18% — детям, еще 7% помогают родным сестрам и братьям. При этом сельские жители чаще других финансово поддерживают детей — их доля 23%.

Жители Москвы и Санкт-Петербурга финансово не помогают родственникам из-за отсутствия такой необходимости в 30% случаев. Половина опрошенных в Москве и Санкт-Петербурге, а также 48% в крупных городах-миллионниках считают уместным поддержать финансово родителей, если те хотят путешествовать.



Вескими причинами для материальной помощи 74% респондентов считают получение высшего или специального образования безработными детьми и внуками, а 70% — выход родителей на пенсию. Две трети (65%) опрошенных уверены, что стоит помочь родственнику при потере работы, столько же готовы оплачивать ремонт в доме родителей.