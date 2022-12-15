Евросоюз согласовал девятый пакет антироссийских санкций

Страны ЕС согласовали девятый пакет санкций против России. Об этом 15 декабря сообщает Reuters со ссылкой на источники из дипломатической среды.



По словам дипломатов, письменная процедура согласования пройдет до полудня пятницы. По данным европейских изданий, в список войдут около 200 человек. Конкретные имена пока не называются.

Ранее сообщалось, что новый пакет санкций коснется инвестиций в горнодобывающую промышленность, а также нескольких российских банков. Согласовать меры удалось не сразу из-за возражений Польши и стран Балтии по поводу ряда послаблений.