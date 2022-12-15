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    «Главное объявление» Дональда Трампа оказалось художественным сюрпризом с супергероем

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    Бывший президент США Дональд Трамп, дразнивший посетителей собственного сайта некоей важной новостью, выступил в качестве супергероя. «Главное объявление» оказалось предложением купить цифровые коллекционные карточки. Об этом сообщает yahoo.com.

    На каждой изображен сам Трамп в образе супергероя. «Эти карты ограниченного выпуска демонстрируют потрясающее искусство моей жизни и карьеры», – говорит бывший президент США.

    При этом, Дональд Трамп опоздал с NFT примерно на год: бум прошел в 2021 году. Себя он видит не только супергероем, но и астронавтом, летчиком-истребителем и даже кобоем.

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