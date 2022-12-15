Саммит ЕС не согласовал введение потолка цен на газ

Саммиту Евросоюза по энергетике не удалось согласовать потолок цен на газ и принцип общих закупок газа. Об этом 15 декабря пишет ТАСС со ссылкой на заявление.



Решение по созданию «надежных ценовых ориентиров» и по «предложениям о повышении солидарности путем лучшей координации закупок газа» отложили до 19 декабря, когда в Брюсселе пройдет встреча министров энергетики ЕС.



Ранее министр экономики и энергетики ФРГ Роберт Хабек заявил, что представители стран-членов ЕС приняли решение отложить до следующей недели вопрос о введении потолка цен на газ. По его словам, сторонам не удалось договориться по ряду важных пунктов, однако решение согласовано на «90-95%». Министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела уверен, что разногласия удастся преодолеть.

