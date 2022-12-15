YouTube будет наказывать пользователей за оскорбительные комментарии

Пользователей YouTube будут предупреждать о том, что видеохостинг обнаружил и удалил их комментарии за нарушение правил. Об этом 15 декабря говорится в сообщении сервиса.

Если человек продолжает оставлять оскорбительные комментарии, его могут заблокировать на срок до 24 часов. Первое время функция будет доступна только в англоязычном сегменте, но сервис планирует распространить её и на другие языки.



«Наше тестирование показало, что такие предупреждения/тайм-ауты снижают вероятность того, что пользователи снова оставят оскорбительные комментарии», — уточняется в сообщении.