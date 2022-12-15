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    YouTube будет наказывать пользователей за оскорбительные комментарии

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    Пользователей YouTube будут предупреждать о том, что видеохостинг обнаружил и удалил их комментарии за нарушение правил. Об этом 15 декабря говорится в сообщении сервиса.

    Если человек продолжает оставлять оскорбительные комментарии, его могут заблокировать на срок до 24 часов. Первое время функция будет доступна только в англоязычном сегменте, но сервис планирует распространить её и на другие языки.

    «Наше тестирование показало, что такие предупреждения/тайм-ауты снижают вероятность того, что пользователи снова оставят оскорбительные комментарии», — уточняется в сообщении.

    В компании добавили, что система не всегда работает правильно, а потому получившие предупреждения могут оставлять отзывы в случае ошибок.

    Платформа заявила, что за первые шесть месяцев 2022 года удалила свыше 1,1 млрд комментариев со спамом. Поскольку спамеры меняют тактику, модели машинного обучения YouTube также постоянно совершенствуются.

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