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    Мёртвую женщину нашли в горевшей квартире на Морской набережной

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    Три расчёта тушили небольшой квартирный пожар на Васильевском острове в Петербурге, который оказался смертельным.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, незадолго до половины пятого часа вечера 15 декабря пожарных вызвали на Морскую набережную, 9. В 16-этажке загорелась двухкомнатная квартира.

    Огонь уничтожил два квадратных метра обстановки в одной из комнат. Силами дюжины пожарных с возгоранием справились примерно за полчаса.

    «На месте пожара обнаружена погибшая женщина», — рассказали в ведомстве.

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