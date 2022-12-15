Мёртвую женщину нашли в горевшей квартире на Морской набережной

Три расчёта тушили небольшой квартирный пожар на Васильевском острове в Петербурге, который оказался смертельным.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, незадолго до половины пятого часа вечера 15 декабря пожарных вызвали на Морскую набережную, 9. В 16-этажке загорелась двухкомнатная квартира.



Огонь уничтожил два квадратных метра обстановки в одной из комнат. Силами дюжины пожарных с возгоранием справились примерно за полчаса.



«На месте пожара обнаружена погибшая женщина», — рассказали в ведомстве.

