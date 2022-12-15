В МЧС сообщили о пожаре в автобусе. Перевозчик настаивает, что дым был без огня

Пожарных вызвали для автобуса в Красногвардейском районе Петербурга 15 декабря. «Пассажиравтотранс» настаивает: для перестраховки.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, около половины четвёртого часа дня два расчёта выехали к заправке на Стасовой, 13, тушить автобус.

«В автобусе происходило горение тормозной колодки. В 15:49 пожар ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало», — отчитались в ведомстве.

В ПАТ о случившемся рассказывают несколько иначе. Автобус после смены подъезжал к заправке, когда у него задымилось колесо. Водитель воспользовался огнетушителем, хотя, как настаивают, дым был без огня. Работники заправки всё же вызвали МЧС.