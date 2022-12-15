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    В МЧС сообщили о пожаре в автобусе. Перевозчик настаивает, что дым был без огня

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    Пожарных вызвали для автобуса в Красногвардейском районе Петербурга 15 декабря. «Пассажиравтотранс» настаивает: для перестраховки.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, около половины четвёртого часа дня два расчёта выехали к заправке на Стасовой, 13, тушить автобус.

    «В автобусе происходило горение тормозной колодки. В 15:49 пожар ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало», — отчитались в ведомстве.

    В ПАТ о случившемся рассказывают несколько иначе. Автобус после смены подъезжал к заправке, когда у него задымилось колесо. Водитель воспользовался огнетушителем, хотя, как настаивают, дым был без огня. Работники заправки всё же вызвали МЧС.

    «Возгорания не было», — заверили в предприятии, добавив, что автобус уехал в парк на техобслуживание.

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