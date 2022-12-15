Российскую часть My.Games выделят в отдельную компанию

Ведущий международный разработчик и издатель игр MY.GAMES уходит с российского рынка. Местный сегмент бизнеса будет выделен в новую независимую организацию, объявила компания в четверг, 15 декабря.



С конца сентября 2022 года российским My.Games владеет управляющий партнер частной инвестиционной компании LETA Capital Александр Чачава. В сделку, оцененную в 642 миллиона долларов, вошли все активы My.Games, в том числе студии и игровые продукты.

Новым обладателем лицензии для издательства игр в России, включая текущие лицензии на ПК-игры от внешних разработчиков, станет компания Astrum Entertainment. Она сохранит все команды, работающие с проектами.