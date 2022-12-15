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    Российскую часть My.Games выделят в отдельную компанию

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    Ведущий международный разработчик и издатель игр MY.GAMES уходит с российского рынка. Местный сегмент бизнеса будет выделен в новую независимую организацию, объявила компания в четверг, 15 декабря.

    С конца сентября 2022 года российским My.Games владеет управляющий партнер частной инвестиционной компании LETA Capital Александр Чачава. В сделку, оцененную в 642 миллиона долларов, вошли все активы My.Games, в том числе студии и игровые продукты.

    Новым обладателем лицензии для издательства игр в России, включая текущие лицензии на ПК-игры от внешних разработчиков, станет компания Astrum Entertainment. Она сохранит все команды, работающие с проектами.

    Отделившийся российский бизнес войдет в совместное предприятие (СП) с игровой компанией Innova.

    Портфолио игровых издателей, вошедших в СП, насчитывает десятки популярных в России игр, среди которых Lineage 2, Aion, Black Desert, Warface, Archeage, LOST ARK, Perfect World, «Аллоды Онлайн».

    Фонд LETA Capital, которым управляет бизнесмен Александр Чачава, инвестирует в технологические проекты русскоязычных предпринимателей.

    Сам Александр Чачава владеет одиннадцатью компаниями, которые занимаются научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук, разработкой компьютерного программного обеспечения и консультированием в области компьютерных технологий. Выручка крупнейшей из них, ООО «Исет Софтвеа», в 2021 году составила 1,75 миллиарда рублей, чистая прибыль — 356 миллионов.

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