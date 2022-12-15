Снижение бедности, технологический суверенитет и новые регионы. Путин назвал задачи на 2023 год

Первое: Россия должна вывести взаимодействие с ключевыми партнерами на новый уровень, для этого необходимо устранять ограничения в логистике и финансах. По словам президента, страна будет искать новых партнеров в более перспективных и активно растущих регионах, в том числе в Азии, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Африке. Именно туда будут переориентированы поставки российских энергоресурсов.

Президент РФ Владимир Пути на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам назвал ключевые задачи страны на 2023 год.

Второе: Укрепление технологического суверенитета. «Важно не просто заместить товарные позиции, а добиваться лидерства по ключевым жизненно важным направлениям, таким, как искусственный интеллект», — сказал Путин.

Четвертое: Опережающее развитие инфраструктуры, необходимо привести в порядок региональные трассы. По словам Путина, к 2024 году не менее 85% дорог в крупнейших агломерациях, а также более половины дорог регионального и муниципального значения должны находиться в нормативном состоянии, стать современными и безопасными. Глава государства надеется, что плановые значения по ремонту дорог могут быть достигнуты раньше срока.

Главная задача: Рост доходов граждан, снижение бедности и неравенства. Президент поручил закрепить динамику снижения бедности в следующем году. Ключ к повышению доходов — высокий экономический рост и новые, хорошо оплачиваемые рабочие места.



Шестое: Защита материнства и детства, поддержка семей и сбережение народа.



Еще одна задача: Обеспечение безопасности в новых регионах. «Эти регионы станут единым целым со страной. Мы знаем, что нужно сделать», — подчеркнул глава государства. Там будут введены общероссийские стандарты социального обеспечения, материнский капитал, вырастут пенсии, пообещал Путин.

