«Умным домом» в квартирах интересуются 4% покупателей. Из купивших жилье с отделкой таких 60%

Среди покупателей, выбирающих квартиры с отделкой, 60% готовы оснастить их системой «умный дом». Как показал опрос, проведенный компанией Glorax, среди клиентов, выбравших лоты без отделки, результат ровно противоположный — 62% опрошенных не заинтересованы в установке «умного дома».

При этом данные опроса показали, что 90% респондентов никогда не жили в квартирах с системой «умный дом» и только 35% хорошо представляют себе, как работает этот сервис. На открытом рынке квартиры с опцией «умный дом» ищут только 4% потребителей.



Половина опрошенных не готова отказаться от установки «умного дома», даже с возможностью сэкономить при этом до 1 700 руб. за кв. м от стоимости квартиры. Другая половина респондентов пожертвовать комфортом ради уменьшения общего бюджета готова, что логично — «умный дом» на фоне высоких цен и падения реальных доходов не является приоритетом. А среди тех, кто решает делать ремонт в новой квартире самостоятельно, таких только 28% — немногие задумываются о такой опции во время ремонта, потому что не знакомы с ней. Установка «умного дома» на стадии ремонта требует дополнительного проекта разводки, закупки оборудования, прокладки коммуникаций, поиска специалистов по установке.



Что касается важности разных опций в рамках «умного дома», то на первые три места респонденты поставили управление электропитанием и возможность обесточить квартиру, безопасность и контроль доступа, а также контроль протечки с возможностью аварийного отключения водоснабжения. Управление отоплением и климатом в квартире оказались менее важными опциями. По данным исследования, большинство респондентов заинтересованы в ключевых функциях, связанных с безопасностью дома. Аналитики Glorax расценивают это как положительный сигнал о том, что спрос на квартиры с «умным домом» в ближайшие годы будет расти.

