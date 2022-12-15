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    Детям мобилизованных хотят разрешить перейти с платного обучения на бесплатное

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    На рассмотрение в Госдуму внесён законопроект, согласно которому детям тех, кто попал под частичную мобилизацию, предполагается дать право перехода с платного обучения на бесплатное. Кроме этого, документ позволяет детям мобилизованных претендовать на получение социальной стипендии и поступление на бюджетные места в подготовительных отделениях университетов. Соответствующий документ размещён 15 декабря в электронной базе ГД.

    В пояснительной записке уточняется, что принятие такого закона необходимо, поскольку в числе призванных по частичной мобилизации достаточно много лиц, чьи дети обучаются на платных отделениях либо намерены получить высшее образование. Призыв их отцов на военную службу может ухудшить для этой категории студентов и абитуриентов возможности получения образования, пояснили разработчики документа.

    Отметим, что одним из авторов законопроекта является петербургский депутат Оксана Дмитриева.

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