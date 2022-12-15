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    Финансы есть. Путин заявил, что Россия «не собирается в кабалу»

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    Финансовые ресурсы у России есть, занимать деньги за рубежом нет необходимости. Об этом 15 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

    По его словам, финансовая система страны должна обеспечить потребности, которые перекрывались западными источниками, а также приток долгосрочных сбережений и инвестиций.

    «Благодаря крепкому платежному балансу России нам не нужно занимать за рубежом. Не нужно идти в кабалу, мы в кабалу не собираемся. Финансовые ресурсы у экономики есть», — сказал он.

    Как отметил глава государства, обеспечение финансового суверенитета – одна из важнейших задач страны на следующий год. Необходимо повысить доступность средств для проектов новой экономики, для создания высокотехнологичных предприятий и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.

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