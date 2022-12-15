Финансы есть. Путин заявил, что Россия «не собирается в кабалу»

Финансовые ресурсы у России есть, занимать деньги за рубежом нет необходимости. Об этом 15 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.



По его словам, финансовая система страны должна обеспечить потребности, которые перекрывались западными источниками, а также приток долгосрочных сбережений и инвестиций.



«Благодаря крепкому платежному балансу России нам не нужно занимать за рубежом. Не нужно идти в кабалу, мы в кабалу не собираемся. Финансовые ресурсы у экономики есть», — сказал он.

